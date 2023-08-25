Важное 25 августа 2023, 11:50 Дарье Треповой продлили арест до декабря Суд продлил арест обвиняемой в теракте Треповой до 2 декабря

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Басманный суд Москвы продлил арест Дарье Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в Петербурге, до 2 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

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Перед этим срок ее заключения под стражу продлевали до 2 сентября.

Дарья Трепова* 2 апреля передала военкору Владлену Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, в петербургском кафе. Татарский погиб, десятки людей получили травмы. Вскоре Трепову* задержали. Позже в интервью она заявляла, что не знала об опасности посылки, сильно раскаивается и «хочет умереть».

В середине лета девушке предъявили окончательное обвинение. Ей вменили совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Трепову* переведут в СИЗО Санкт-Петербурга.

МВД объявило в розыск Романа Попкова**, который, предположительно, завербовал Дарью Трепову*.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.