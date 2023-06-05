Происшествия 05 июня 2023, 15:31 Данные о взрыве на ж/д путях в Калининграде опровергли Региональное правительство опровергло данные о взрыве в Калининграде РИА «Новости»

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Информация о взрыве на железнодорожных путях в Калининграде не соответствует действительности. Об этом заявил ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Повреждений не зафиксировано. Сообщение считаем фейком», — подчеркнул Лысков.

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По его данным, около 13:32 по московскому времени (12:32 по местному времени) оператор системы «112» передал сообщение от местных жителей о том, что на проспекте Победы в районе дома № 205 на железнодорожных путях якобы произошли взрыв и задымление. На место направили оперативную группу, которая не зафиксировали никаких следов и признаков взрыва.

В пресс-службе Калининградской железной дороги данные о ЧП тоже опровергли.

«Составы следуют по расписанию, от машинистов никакой информации о нарушениях движения не поступало», — сказал в беседе с агентством руководитель пресс-службы КЖД Александр Першин.