Происшествия 23 марта 2024, 18:25 Данные о том, что под завалами Crocus City Hall могут находиться дети, опровергли Львова-Белова: информации о детях под завалами в Crocus City Hall нет Пресс-служба МЧС

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Информации о том, что под завалами в концертном зале Crocus City Hall находятся дети, нет. Такое заявление сделала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире телеканала «Россия 24».

«Такой информации нет», — сказала она.

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Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт. После этого в здании начался сильный пожар.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Среди жертв и пострадавших есть дети. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы.

После теракта к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.

В нескольких городах люди устроили стихийные мемориалы. Они несут цветы и зажигают свечи в память о погибших.