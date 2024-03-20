Происшествия 20 марта 2024, 11:59 Данные о сигналах из-под завалов на руднике в Амурской области опровергли МЧС: рабочие не подают сигналы из-под завалов на руднике «Пионер» Пресс-служба Следственного комитета

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Слухи о том, что из-под завалов на руднике «Пионер» в Амурской области идут «перестуки», не подтвердились. Их опроверг начальник главного управления МЧС по региону Игорь Смирнов. Информация появилась в Telegram-канале облправительства.

Смирнов напомнил, что спасательные работы идут уже вторые сутки. Он заверил, что они продолжатся до полного завершения операции.

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«Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», — подчеркнул он.

На место выехала новая группа спасателей из Кузбасса.

Обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области случился 18 марта. Под завалами оказались около 13 человек — предположительно, вахтовые рабочие из разных регионов. На месте происшествия работают более 200 специалистов — они откачивают воду и формируют грунтовую перемычку, чтобы грунт не оказался в шахте. На место прибыл спецборт МЧС.