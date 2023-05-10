Происшествия 10 мая 2023, 13:15 Данные о попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая оценили в Кремле Песков: правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ атаковать Москву 9 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские правоохранители не сообщали о каких-либо попытках ВСУ нанести удары по Москве в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировал ТАСС.

«Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет», — сказал Песков.

Реклама

Накануне Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что ВСУ пытались атаковать российскую столицу несколькими дронами UJ-22 Airborne 9 мая.

В преддверии парада Победы представитель Кремля указал на принятие всех мер безопасности во время торжественных мероприятий. Песков напомнил, что характер деятельности украинских властей требует быть настороже. Он также подтвердил правильность решения президента России Владимира Путина о начале СВО.

Ранее в районе Лефортово сбили беспилотный летательный аппарат. ЧП произошло у военного госпиталя имени Бурденко.