Происшествия 27 июня 2023, 14:17 Данные о подготовке мятежа поступали до 24 июня — глава Росгвардии Глава Росгвардии Золотов: информация о подготовке мятежа ЧВК «Вагнер» поступала до 24 июня РИА «Новости»

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Информация о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовится к мятежу, поступала и до его начала. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

Он отметил, что обозначались даже даты — с 22 по 25 июня.

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«Из „стана Пригожина“ шли „информационные вбросы <…> узконаправленные о том, что готовится этот мятеж, <…> что, собственно, и произошло“, — процитировал Золотова ТАСС.

По мнению главы Росгвардии, Запад знал обо всем за несколько недель и, скорее всего, сам готовил и «инспирировал» мятеж, подбив на него Пригожина. Виктор Золотов также предположил, что главу ЧВК могли «подхлестывать амбиции», желание подняться еще выше.

Золотов подчеркнул, что во время попытки мятежа личный состав Росгвардии, как и весь силовой блок, сработал слаженно и грамотно, «стоял насмерть». Взаимодействие происходило главным образом с представителями ФСБ, МЧС и МВД.

Также директор Росгвардии рассказал журналистам, почему вагнеровцы сравнительно быстро продвинулись по территории страны. Дело в том, что основные силы для отражения атаки сосредоточились на подступах к Москве.