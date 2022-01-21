Данные о гибели беременных и младенцев в больнице Белгородской области проверят в СК

Следователи начали проверку по данным СМИ о гибели семи беременных женщин и младенцев в больнице Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Белгородской области.

В процессе мониторинга СМИ следователи выявили публикацию, в которой говорилось о смерти семи беременных женщин и новорожденных в Шебекинской центральной районной больнице.

«Следственным отделом по Шебекинскому району по публикации в средствах массовой информации организовано проведение доследственной проверки по фактам гибели в больнице беременных женщин и младенцев», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации следствия, издание рассказало истории болезни и лечения троих поступивших в больницу женщин со слов близких и юриста, который представляет интересы родственников погибших. Следователи установят личности всех, о говорится в статье. Следствие также свяжется с родными и близкими погибших, изымет и проведет анализ медицинской документации, а также назначит экспертизы.

По предварительным данным, в прошлом году больницу, о которой идет речь, перепрофилировали в ковид-центр для беременных. За год там скончались семь проходящих лечение женщин, причем в некоторых случаях погибали и младенцы.

«По фактам гибели в октябре 2021 года двух рожениц и новорожденного (из указанных семи женщин), которые стали известны следователям также из средств массовой информации, организовано проведение доследственных проверок», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СК.

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