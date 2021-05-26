База ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказалась в открытом доступе. В ней содержатся анкетные данные более одного миллиона владельцев автомобилей, включая домашний адрес и номера паспортов. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По данным издания, сначала база оказалась в даркнете, откуда распространилась по форумам и облачным сервисам.

Журналисты связались с указанными в базе владельцами автомобилей. Они подтвердили подлинность утекших данных.

По данным открытых источников, в базе содержатся данные, занесенные с 2018 по декабрь 2019 года. Она распространяется в форматах MS Excel и Cronos.

Одна из крупнейших утечек данных произошла в конце апреля. Тогда она коснулась исключительно компаний, которые пользовались бесплатным онлайн-сервисом Trello.

По мнению экспертов, причиной стала не хакерская атака, а невнимательность клиентов. Trello использовали для размещения документации о тендерах, списков сотрудников и клиентов для быстрого обмена информацией с коллегами. Какая именно фирма допустила утечку, установить не удалось, так как в названии используется просто название доски или описание задач.