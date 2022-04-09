Данные клиентов сервиса доставки еды «Два берега» попали в интернет в Санкт-Петербурге. Адреса, суммы заказов и ФИО 500 тысяч человек оказались в открытом доступе, сообщил Mash.

Компания хранила эту информация в незашифрованном виде, что заметил местный житель, который работает программистом. Он написал в поддержку сервиса с просьбой решить эту проблему. Ему ничего не ответили.

В ближайшее время мужчина хочет пойти в полицию. В «Два берега» ситуацию никак не прокомментировали.

Ранее количество хакерских атак в России за март выросло в четыре раза, сообщили в «Лаборатории Касперского». По данным специалистов, цель хакеров не только в финансовой выгоде, но и саботаже работы бизнеса. Больше всего это коснулось корпораций и государственных организаций.