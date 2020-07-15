Дамбу прорвало в Можайске из-за ливней. Жителям уже начали оказывать помощь

В ночь на 15 июля в Подмосковье река снесла дорогу. Дамбу прорвало в деревне Хорошилово Можайского района. Выезд из населенного пункта и четырех ближайших поселков заблокирован.

По словам местных жителей, без транспортного сообщения остались около тысячи подмосковных домов. Информацию о размытии дороги подтвердили и местные власти. Вода размыла путь от Баулино до Бабаево.

«Произошло размытие дороги. Движение перекрыто», — уточнил замглавы администрации Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Специалисты регионального «Мосавтодора» уже обследовали территорию вместе с представителями власти.

«Жителям оказывается необходимая помощь. С ними постоянно на связи. На объекте остаемся до того момента, пока дорога не будет запущена», — сказал Мордвинцев.

Дождливая погода в Подмосковье привела к тому, что в Можайске подтопило несколько СНТ. Экстренные службы сработали оперативно: добились спада уровня воды и восстановили проезды. Ливни залили более 300 участков Можайска. Местами вода поднялась на полтора метра.