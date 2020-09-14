Дамбу прорвало в ЕАО возле села Ленинское. 60 человек эвакуировали

Напор воды прорвал дамбу на окраине села Ленинское (ЕАО). Спасатели, военные и волонтеры сейчас укрепляют уцелевшую защиту. После ЧП из села эвакуировали 60 человек.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, вода хлынула к жилым домам в 09:45 (02:45 по московскому времени).

«Огороды затоплены, подходы к домам затоплены, сами дома находятся немного выше уровнем, но они (местные жители — прим. ред.) боятся, что часа через два вода будет в домах. Семьи с детьми собрались, эвакуировались», — рассказали агентству в пресс-службе спасательного ведомства.

Всего из зоны затопления эвакуировали 60 человек. На месте ЧП работают около 700. В дамбе появилась большая воронка. Сооружение укрепляют бетонными плитами, скальником и мешками с песком. Уровень воды в Амуре будет повышаться в течение трех дней. Он уже достиг в районе села Ленинское отметки 930 сантиметров — на 80 сантиметров выше критической.

В августе в ЕАО уже затапливало село Раздольное, поселок Птичник и Биробиджан. Тогда эвакуировали 13 человек.