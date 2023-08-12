Происшествия 12 августа 2023, 07:54 Дамбу для сдерживания паводка прорвало в Уссурийске РИА «Новости»: дамбу для сдерживания паводка прорвало в Уссурийске

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В Уссурийске прорвало дамбу для сдерживания паводка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на диспетчера Единой дежурной диспетчерской службы города. Кадры с последствиями происшествия распространились в соцсетях.

К 01:00 по московскому времени в Уссурийске выпало почти 133 миллиметра осадков, сообщила пресс-служба администрации. По данным агентства, для этой местности 120–130 миллиметров — месячная норма.

Мэрия Уссурийска

Уровень воды в реке Раздольная выше проймы на три метра, в реке Раковка — больше чем на четыре. От автомобильного сообщения отрезаны 12 сел: Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи, мкрн Загородный.

Для жителей организовали лодочные переправы. Спасатели откачивают воду.

Соцсети

В городе эвакуировали почти 200 человек, 149 провели ночь в пунктах временного размещения. Всех обеспечили питьевой водой и едой. Среди тех, кого коснулось наводнение, — 33 ребенка.

В одном из пунктов размещения, на проспекте Блюхера, организовали детскую комнату, с детьми занимаются педагоги.

Волна паводка дошла до мемориала с вечным огнем. В целях безопасности огонь временно отключили.