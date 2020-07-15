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    15 июля 2020, 16:48

    Дамба оказалась цела: власти Можайска опровергли информацию о прорыве

    Мария Филиппова , Эля Данилюк

    В Можайске минувшей ночью смыло дорогу, но дамбу не прорывало. Об этом «360» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
    Дамба оказалась цела: власти Можайска опровергли информацию о прорыве

    По словам главы Можайска Дмитрия Абаренова, сооружения не были рассчитаны на такой объем воды, который обрушился на регион одномоментно.

    «У нас остаются люди в трех деревнях. Это жители Можайского городского округа. Поэтому нам нужно в кратчайшие сроки минимизировать неудобства, а в дальнейшем в самое кратчайшее время восстановить дорогу — для того, чтобы люди не испытывали дискомфорт из-за того, что произошло», — заявил «360» Абаренов.

    По информации пресс-службы, на место, где смыло дорогу, уже привезли бревна для временной конструкции.

    Дамба оказалась цела: власти Можайска опровергли информацию о прорыве | Изображение 1
    Фото: пресс-служба администрации Можайского г.о.

    Власти муниципалитета уже готовятся к новой волне стихии — по прогнозам, сильные дожди могут вернуться в ближайшие дни.

    «Сейчас мы готовим к дождям все службы в 24-часовом режиме будем работать, не все от нас зависит, но от нас зависит максимально быстро устранить все последствия», — рассказал Абаренов.

    Дорогу в Можайском округе смыло в ночь на 15 июля. Заблокированными оказались жители деревень Хорошилово, Бабаево, Сальницы, а также владельцы участков дачных товариществ Мечтаево, Лесная Губерния, Хорошилово-1 и Хорошилово-2.