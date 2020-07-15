Дамба оказалась цела: власти Можайска опровергли информацию о прорыве
По словам главы Можайска Дмитрия Абаренова, сооружения не были рассчитаны на такой объем воды, который обрушился на регион одномоментно.
«У нас остаются люди в трех деревнях. Это жители Можайского городского округа. Поэтому нам нужно в кратчайшие сроки минимизировать неудобства, а в дальнейшем в самое кратчайшее время восстановить дорогу — для того, чтобы люди не испытывали дискомфорт из-за того, что произошло», — заявил «360» Абаренов.
По информации пресс-службы, на место, где смыло дорогу, уже привезли бревна для временной конструкции.
Власти муниципалитета уже готовятся к новой волне стихии — по прогнозам, сильные дожди могут вернуться в ближайшие дни.
«Сейчас мы готовим к дождям все службы в 24-часовом режиме будем работать, не все от нас зависит, но от нас зависит максимально быстро устранить все последствия», — рассказал Абаренов.
Дорогу в Можайском округе смыло в ночь на 15 июля. Заблокированными оказались жители деревень Хорошилово, Бабаево, Сальницы, а также владельцы участков дачных товариществ Мечтаево, Лесная Губерния, Хорошилово-1 и Хорошилово-2.