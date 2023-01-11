Происшествия 11 января 2023, 21:55 Дальнобойщика задержали по подозрению в убийстве в Бурятии

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В Бурятии правоохранители задержали водителя грузового авто, которого заподозрили в убийстве коллеги. Об этом сообщило ИА Nation News.

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По данным информагентства, в Северобайкальске на территории заправки нашли фуру, в которой оказался труп водителя. На его теле были признаки насильственной смерти — мужчину зарезали. Под подозрение попал 37-летний коллега убитого. Выяснилось, что между дальнобойщиками возникла ссора, в ходе которой подозреваемый убил пострадавшего ножом.