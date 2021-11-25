Дальнобойщика приговорили к заключению в колонии за попытку вывезти 7 килограммов золота в Китай

Дальнобойщика из Читинской области приговорили к заключению в колонии за контрабанду. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина приобрел в общей сложности семь килограммов золота на сумму 32 миллиона рублей. Слитки он спрятал в приборной панели грузовика и попытался перевезти их через границу в Китай.

Суд приговорил мужчину к 4,5 года заключения в колонии общего режима и назначил штраф в 500 тысяч рублей.