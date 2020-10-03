Дальнобойщик попал в ДТП под Воронежем, чудом выжил и попытался покончить с собой

Прицеп перегруженной бытовой химией фуры занесло на трассе М4 «Дон» под Воронежем. Машина вылетела с дороги и перевернулась. Дальнобойщик так испугался возмездия за уничтоженный груз, что решил прямо на месте ДТП наложить на себя руки. Проезжающие мимо водители спасли ему жизнь.

В распоряжении «360» оказалось видео с места аварии.

«Фура ехала с перегрузом, разогналась больше положенной нормы скоростного режима, прицеп занесло, фура перевернулась. Весь груз оказался на дороге. Водитель снес столб и ограждение дороги, вылетел через лобовое [стекло] и чудом остался жив. Отделался лишь шоком и царапинами», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчина в панике подумал, что на него могут повесить стоимость уничтоженного товара. Он понял, что с таким долгом ему не расплатиться, и решил совершить суицид. Водителя заметили с трассы и спасли.

Сейчас полицейские изучают все обстоятельства ДТП.