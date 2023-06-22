Происшествия 22 июня 2023, 03:31 Дайвер утонул в Калининградской области при погружении в Балтийское море СК: житель Калининградской области погиб при погружении в Балтийское море СУ СКР по Калининградской области

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Житель Калининградской области утонул при самостоятельном погружении в Балтийское море. Тело дайвера обнаружил другой ныряльщик и вытащил его из воды, сообщил региональный СУ СКР.

«По предварительным данным, мужчина самостоятельно совершал погружение под воду, используя снаряжение для дайвинга», — сказано в сообщении ведомства.

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Погибшим оказался 39-летний житель поселка Янтарное. По факту происшествия организована доследственная проверка. Предварительный осмотр тела показал отсутствие следов криминальной смерти.В рамках проверки следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу. Будет проведено исследование оборудования для погружения на предмет исправности.

«В настоящее время продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

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