Эксклюзив 28 апреля 2023, 09:07 Дайвер нашел двух утопленников в пруду на западе Москвы Источник «360»: тела двух утопленников нашли в Беловежском пруду на западе Москвы РИА «Новости»

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Тела двух человек обнаружили в Беловежском пруду на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

В правоохранительные органы обратилась женщина и заявила, что тела нашел ее супругу, который занимался дайвингом в ночное время суток.

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На место выехали водолазы. По предварительной информации, погибшие были одеты в оранжевые костюмы.

Более подробная информация по происшествию уточняется.