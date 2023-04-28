28 апреля 2023, 09:07
Дайвер нашел двух утопленников в пруду на западе Москвы
Источник «360»: тела двух утопленников нашли в Беловежском пруду на западе Москвы
Тела двух человек обнаружили в Беловежском пруду на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
В правоохранительные органы обратилась женщина и заявила, что тела нашел ее супругу, который занимался дайвингом в ночное время суток.
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На место выехали водолазы. По предварительной информации, погибшие были одеты в оранжевые костюмы.
Более подробная информация по происшествию уточняется.
МВД РФ
Москва 2023
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