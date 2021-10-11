Дагестанский школьник смертельно ранил ножом сверстника

Ученик одной из школ Махачкалы ударил ножом своего сверстника 11 октября. От полученных ран пострадавший скончался в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Ученик одной из школ столицы Дагестана ударил одноклассника ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в больнице.

Нападавшего школьника уже доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, оба мальчика учились в девятом классе школы № 51 Махачкалы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК и МВД.