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    11 октября 2021, 12:03

    Дагестанский школьник смертельно ранил ножом сверстника

    ТАСС: школьник в Махачкале убил одноклассника

    Антон Ишбульдин

    Ученик одной из школ Махачкалы ударил ножом своего сверстника 11 октября. От полученных ран пострадавший скончался в больнице, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

    Дагестанский школьник смертельно ранил ножом сверстника

    Ученик одной из школ столицы Дагестана ударил одноклассника ножом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик скончался в больнице.

    Нападавшего школьника уже доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, оба мальчика учились в девятом классе школы № 51 Махачкалы.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК и МВД.