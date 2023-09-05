05 сентября 2023, 14:31
Дагестанские школьники устроили массовую драку со стрельбой
МВД опубликовало видео массовой драки школьников со стрельбой в Махачкале
Школьники в Махачкале устроили массовую драку со стрельбой. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.
«По имеющейся информации, конфликт между школьниками из потасовки перерос в стрельбу, предположительно из травматического оружия», — передали в ведомстве.
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Ссора несовершеннолетних произошла во дворе дома № 110 на улице Абубакарова. Оперативники изъяли с места происшествия три гильзы, предположительно, охолощенного оружия. Также они взяли запись с камер видеонаблюдения, фрагмент которой опубликовала пресс-служба.
Причины и обстоятельства произошедшего, а также личности участников драки установят сотрудники правоохранительных органов.
Ранее две школьницы в Кировской области устроили драку из-за парня. Девочка постарше пнула мальчика, а его подруга решила отомстить за него. Это и стало причиной потасовки.
Дагестан
МВД РФ
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