Дагестанские школьники покалечили друг друга во время игры

Несколько семиклассников во время игры 19 февраля нанесли многочисленные травмы двум ученикам второго класс в одной из школ дагестанского Каспийска. Республиканский Следком возбудил уголовное дело по двум статьям о нанесении умышленного легкого и тяжелого вреда здоровью.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Обстоятельства травмирования детей выясняются.

По данным Telegram-канала MASH, старшие школьники решили сыграть с второклассниками в игру «подсечка», ставшую популярной в TikToke. Двое участников челленджа должны стоять по бокам от того, кто стоит в середине. Жертва должна высокого подпрыгнуть, в этот момент ей делается «подсечка» — ее бьют по ногам. В итоге участник падает спиной на землю.

Источники MASH утверждают, что один мальчик попал в больницу с сотрясением мозга, другой — с поврежденной ногой и переломом бедра со смещением костей.

В СМИ также появлялись сообщения об избиении младших школьников, которые опровергло Минобразования Дагестана.

«Дети пострадали в результате известной всем подросткам, грубой и небезопасной для здоровья игры „подсечки“. В школе ведется разбирательство», — сообщила пресс-служба образовательного ведомства.

Старшеклассники с родителями уже посетили пострадавших в больнице и принесли свои извинения. Они признались, что заигрались и не подумали о последствиях. Сейчас в ситуации разбираются власти Каспийска.

Челлендж с «подсечкой», получивший название Skull Breaker Challenge начался в Испании. Представитель TikTok осудил опасную забаву, подчеркнув, что безопасность пользователей — самое главное для руководства платформы.