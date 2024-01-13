Происшествия 13 января 2024, 22:04 Дагестанец в Петербурге выстрелил в женщину за кормление уличных животных Мужчина в Петербурге выстрелил в женщину за попытку покормить уличных собак Freepik

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Мужчина в Санкт-Петербурге выстрелил в женщину, когда та пришла кормить бездомных животных. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, происшествие случилось 12 января рядом с железнодорожным мостом около Петрозаводского шоссе. Местная жительница пришла туда, чтобы покормить уличных собак. Во время процесса из небольшого дома вышел мужчина восточной внешности и открыл стрельбу.

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В итоге подозреваемого задержали. Им оказался 66-летний дагестанец.

«Установлено, что он повздорил с дамой, которая в свободное время приходила подкармливать бездомных собак, поскольку считал собак своими», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На мужчину составили протокол о мелком хулиганстве. В будущем на него могут возбудить уголовное дело.

Ранее в Якутске рабочие открыли стрельбу на стройке. В процессе перестрелки пострадали два человека.