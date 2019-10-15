Daewoo Nexia столкнулась с «Газелью» в Башкирии. Три человека пострадали

По данным издания, авария произошла в Салавате на перекрестке улиц Матросова и Гафури. 69-летний водитель иномарки Daewoo Nexia не пропустил «Газель», в результате чего машины и столкнулись. Травмы получила 83-летняя пассажирка автобуса, а также две женщины, которые находились в салоне легковушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.