Daewoo Nexia и Range Rover столкнулись в Екатеринбурге. Один человек погиб

По данным ИА Nation News, авария произошла на Кольцовском тракте около офиса компании «Сима Ленд». В результате столкновения оба автомобиля слетели с дороги. После госпитализации 29-летний водитель Daewoo Nexia скончался. В больницу доставили трех его пассажирок, а также мужчину, управлявшего Range Rover. Обстоятельства аварии устанавливаются.