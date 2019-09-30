Daewoo Nexia и Range Rover столкнулись в Екатеринбурге. Один человек погиб
В Екатеринбурге зафиксировано ДТП с участием иномарок Daewoo Nexia и Range Rover. В результате аварии один человек погиб, четверо госпитализированы. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным ИА Nation News, авария произошла на Кольцовском тракте около офиса компании «Сима Ленд». В результате столкновения оба автомобиля слетели с дороги. После госпитализации 29-летний водитель Daewoo Nexia скончался. В больницу доставили трех его пассажирок, а также мужчину, управлявшего Range Rover. Обстоятельства аварии устанавливаются.