Происшествия 10 мая 2023, 16:19 Daewoo Nexia и Hyundai Sonata столкнулись на Кубани

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В Краснодарском крае случилось ДТП, в результате которого несколько человек пострадали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Авария произошла накануне в станице Тбилисской на улице Кубанской. По предварительной информации, на мокрой дороге водителю Daewoo Nexia не удалось справиться с управлением и он выехал на встречку, где вписался в иномарку Hyundai Sonata. Оба автомобилиста и пассажирка первого авто получили травмы. Жертвой столкновения стала девушка, которая находилась в салоне одной из машин.