Дачный дом сгорел из-за удара молнии во Владимирской области

Серьезный пожар произошел в СНТ «Нива» Петушинского района Владимирской области. Там от удара молнии сгорел частный дом. Об этом сообщил «Царьград».

Шторм начался в регионе 10 июля. Разряд молнии попал в дымоход дачного дома. В результате начался серьезный пожар. Сначала пламя охватило чердак, а после перекинулось на остальные части строения. Дом полностью сгорел. К счастью, информации о погибших и пострадавших не поступало.