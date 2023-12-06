Происшествия 06 декабря 2023, 18:27 Дачный дом и сарай загорелись в Петербурге

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Возгорание произошло в дачном доме в административном центре Колпинского района Санкт-Петербурга 6 декабря. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

По предварительным данным, пламя охватило садовый домик, огонь быстро перекинулся на находившийся рядом сарай. Общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

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Отмечается, что участие в ликвидации пожара принимали 10 сотрудников МЧС, информации о пострадавших не поступало.