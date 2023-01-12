Происшествия 12 января 2023, 17:13 Дачный дом и баня загорелись в городе Муравленко в ЯНАО

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Сразу два возгорания произошли в среду вечером в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар охватил дачный дом и баню, сообщило агентство «Север-пресс».

По предварительным данным, сначала поступило сообщение о возгорании бани. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, пожарные тушили очаг в течение 40 минут.

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Спустя три часа стало известно о другом возгорании, огонь охватил частный дачный дом. Отмечается, что пламя распространилось на 28 квадратных метров жилья.

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