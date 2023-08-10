Происшествия 10 августа 2023, 10:18 Дачница в Саратове случайно проглотила осу и умерла Минздрав подтвердил, что жительница Саратова умерла из-за залетевшей в рот осы Unsplash

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В садовом товариществе на окраине Саратова 6 августа умерла женщина. Оса влетела к ней в рот и спровоцировала анафилактический шок, сообщили РИА «Новости» в областном Минздраве.

Женщина 40 лет находилась в СНТ «Энергия» около села Вязовка в Гагаринском районе Саратова. Она проглотила осу, которая случайно попала в рот. Дачница уже имела проблемы со здоровьем, и этот случай стал для нее смертельным.

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«Развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму», — объяснили медики.

Реакция развилась быстро, и скорая помощь не успела спасти женщину. Она умерла до приезда врачей. О происшествии написали местные паблики, представитель Минздрава Саратовской области подтвердил информацию.