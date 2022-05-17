Дачник погиб от взрыва опрыскивателя под Волгоградом

В Дубовском районе Волгоградской области погиб пенсионер во время опрыскивания дачного участка. Врачи не смогли его спасти.

Во время опрыскивания участка у 76-летнего пенсионера взорвался металлический баллон, который отлетел ему в лицо. Рядом с пострадавшим была супруга. Она незамедлительно вызвала скорую помощь, но мужчина умер еще до приезда медиков. Об этом сообщают novostivolgograda.ru.

В СУ СКР по области отметили, что пенсионер и его жена приехали к себе на дачу в СНТ «Восход». Они стали готовить опрыскиватель для того, чтобы обработать деревья от насекомых. После того, как мужчина залил в опрыскиватель раствор, стал накачивать в него давление. В результате баллон взорвался.

На данный момент идет проверка. Предполагается, что причиной взрыва стало чрезмерное давление внутри опрыскивателя.