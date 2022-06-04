Дачник подстрелил соседского мальчика под Петербургом

Петербургский пятиклассник получил ранение в ягодицу после того, как его подстрелил сосед из ружья сосед по даче. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Сосед подстрелил школьника возле возле своего дачного дома. Это произошло в ДНТ «Лесное» во Всеволожском районе Ленинградской области. Сайт 47сhannel со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал, что ребенка подстрелили 2 июня в 21:00.

Ребенок с пулевым ранением в ягодицу сначала поехал с мамой в полицию, а потом в больницу. Как написала «Фонтанка», мальчику оказали медицинскую помощь в одном медучреждении и перенаправили в другое, чтобы там ему извлекли пулю. По данным издания, в ребенка выстрелил житель массива Белоостров.

Как уточнили «Невские новости» со ссылкой на своего источника в правоохранительных органах, ребенка подстрелили в четверг, в 21:05, в левую ягодицу. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное и перевели на амбулаторное лечение.

Стрелка разыскивают.