09 июня 2023, 18:47
Дачник нашел беспилотник на своем участке на юге Москвы
Источник «360»: пенсионер обнаружил беспилотник на своем дачном участке в Москве
Пожилой москвич обнаружил на своем дачном участке в Михайлово-Ярцевском беспилотник, длиной 25 сантиметров. Об этом сообщил источник «360».
«Пожилой мужчина нашел дрон на своем участке в дачно-садоводческом кооперативе „Конверсия“ на Лазурной улице. Он сообщил о находке в 17:39», — уточнил он.
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Все обстоятельства происшествия уточняются.
В конце мая дрон нашли рядом с Академией водного транспорта в Москве.
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Пенсионеры
Москва 2023
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