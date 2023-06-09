Эксклюзив 09 июня 2023, 18:47 Дачник нашел беспилотник на своем участке на юге Москвы Источник «360»: пенсионер обнаружил беспилотник на своем дачном участке в Москве РИА «Новости»

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Пожилой москвич обнаружил на своем дачном участке в Михайлово-Ярцевском беспилотник, длиной 25 сантиметров. Об этом сообщил источник «360».

«Пожилой мужчина нашел дрон на своем участке в дачно-садоводческом кооперативе „Конверсия“ на Лазурной улице. Он сообщил о находке в 17:39», — уточнил он.

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Все обстоятельства происшествия уточняются.

В конце мая дрон нашли рядом с Академией водного транспорта в Москве.