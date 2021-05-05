Дача сгорела в Севастополе на Сапун-горе

Спасательные бригады Севастополя потушили одноэтажное здание на территории садоводства «Сапун-гора». Очевидцы произошедшего поделились информацией о возгорании дачного дома, сообщил «Новый Севастополь».

«По прибытии было установлено, что дом горит открытым пламенем. На тушение огнеборцы незамедлительно подали ствол „Б“; параллельно аналогичный ствол использовали для защиты соседних зданий. Благодаря быстрым действиям пожарных в кратчайший срок пламя локализовали и устранили открытое горение», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 30 квадратных метров. В тушении участвовали шесть человек личного состава и две единицы техники. Также в МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.