Дача режиссера Мейерхольда сгорела в Балашихе. Видео

В Балашихе загорелась бывшая дача советского режиссера Всеволода Мейерхольда и актрисы Зинаиды Райх. Пожарные ликвидировали возгорание, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Специалистам удалось справиться с открытым горением. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

«В 14:53 — локализация пожара, в 16:58 — ликвидация открытого горения», — сообщили в ведомстве.

Всеволод Мейерхольд — российский и советский театральный режиссер. В 1939 году его арестовали в Ленинграде, а в феврале 1940-го — расстреляли. Верховный суд СССР посмертно реабилитировал Мейерхольда в 1955 году.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелось историческое здание — доходный дом Шрейбера на Захарьевской улице. Примерно через час усилиями 25 спасателей возгорание локализовали.