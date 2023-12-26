Происшествия 26 декабря 2023, 17:28 Дача княгини Салтыковой загорелась в Петербурге

Читать 360tv в

Дача княгини Салтыковой около станции метро «Черная речка» загорелась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило здание по улице Академика Крылова, которое включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Реклама

Отмечается, что информации о пострадавших нет. Участие в тушении пожара принимали 17 сотрудников МЧС.