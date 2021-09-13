CTV: нападение на прохожих произошло в Монреале. Три человека пострадали

В городе Монреаль (Канада), в районе Кот-де-Неж мужчина совершил нападение на группу людей. В результате трое прохожих получили колото-резаные ранения. Об этом сообщил RT со ссылкой на телеканал CTV.

На данный момент состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое. Жизни других пострадаших ничего не угрожает.

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нападении. Из-за полученных ранений его также госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.