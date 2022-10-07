Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за лесного пожара | 360°

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Каменные идолы на острове Пасхи пострадали из-за лесного пожара

CMN: каменные статуи моаи могли потрескаться из-за лесного пожара на острове Пасхи

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Главная достопримечательность острова Пасхи — каменные идолы моаи — пострадала в лесном пожаре. Огонь не только закоптил их, но и мог спровоцировать появление трещин, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальный совет Чили по памятникам (CMN).

Пожар начался 4 октября вблизи вулкана Рано-Рараку Национального парка Рапа-Нуи. Локализовать огонь удалось только через сутки, когда он распространился на площади почти 60 гектаров.

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Моаи оказались в зоне возгорания. Точное число пострадавших статуй пока неизвестно. Всего на острове Пасхи находится 386 моаи. Большинство стоят снаружи вулкана, но 121 — на внутренних склонах кратера. Их сделали из породы, которая может потрескаться под действием высокой температуры. Поэтому специалисты опасаются за сохранность статуй.

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«Команды специалистов все еще находятся в процессе регистрации и диагностики, чтобы оценить точное количество моаи и других объектов, пострадавших от пожара», — объявили в CMN.

Остров Пасхи находится в Тихом океане и считается самым удаленным населенным островом в мире. Национальный парк Рапа-Нуи на его территории, где произошел пожар, включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые каменные идолы, которые сделали аборигены, описал британский путешественник Джеймс Кук.

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