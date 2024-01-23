Эксклюзив 23 января 2024, 12:43 «Чувства вины — 0». Подросток ударом ножа отправил мужчину в реанимацию в Москве Подросток напал с ножом на мужчину в подъезде ЖК «Эталон-сити» в Южном Бутове РИА «Новости»

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На юго-западе Москвы в районе Южное Бутово вечером 22 января произошел конфликт между соседями в подъезде жилого комплекса «Эталон-сити». Во время ссоры 12-летний подросток серьезно ранил ножом мужчину, сообщила «360» супруга пострадавшего.

«12-летний ребенок в сопровождении взрослого напал на моего мужа. Муж потерял много крови находится в реанимации. Ребенок наносил удар ножом», — заявила она.

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По ее словам, росгвардейцы и полицейские опросили на месте участников конфликта. Отец подозреваемого объяснил, что ссора началась после того, как мужчина ударил его ребенка в лифте.

«С полицией нашли запись — обманывает. Пугает то, что они безнаказанные на свободе. Чувства вины — 0. Ни капли сожаления. Это растет преступник», — отметила жена пострадавшего.

Она пояснила, что полиция забрала в отдел подозреваемых, но уже в два часа ночи они вернулись в свои квартиры.

Супруга раненого москвича также рассказала, что нападавшие проживают в собственной квартире. Их дети постоянно находятся на улице. У местных жителей появились опасения за своих детей, которых теперь опасно отпускать гулять в этом районе.

В пресс-службе столичного СК подтвердили факт нападения на жителя Южного Бутово. После случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном проникновении. Следователи продолжают допрашивать очевидцев произошедшего и изучать записи с камер видеонаблюдения.