Чувашский спортсмен спас утопающего на пляже

Около двух недель назад чемпион Чувашии по вольной борьбе, 56-летний Владимир Кушков спас тонущего человека на пляже. Своего имени он не назвал, но героя быстро нашли, рассказал сайт kp.ru.

Увидев тонущего человека, Кушков попросил прохожих вызвать спасателей, а сам бросился в воду. Он доплыл до мужчины и вытащил его на берег. В тот момент Кушков не назвал своего имени и просто ушел, однако позднее его нашли. Герою вручили благодарность от ГУ МЧС по Чувашии.