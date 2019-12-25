    25 декабря 2019, 11:45

    Чувашия оказалась на грани ЧП из-за ледяного дождя

    Александр Кушак

    В Чувашии уже три дня идут ледяные дожди. Власти Чебоксар ввели режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил сайт телеканала «Звезда».

    В столице Чувашской Республики введен режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Из-за стихии в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом. В нескольких районах из-за наледи оборвало троллейбусные провода.

    В школах, по рекомендации главы города Алексея Ладыкова, отменены занятия для начальных классов.

    «Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов — на усмотрение родителей», — написал он на странице в Instagram.

    Все образовательные учреждения и педагогический коллектив продолжают работать в штатном режиме, добавил Ладыков.

    Также он завил, что если родители все же решились отправить ребенка в школу, его необходимо сопроводить.