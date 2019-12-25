Чувашия оказалась на грани ЧП из-за ледяного дождя

В столице Чувашской Республики введен режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Из-за стихии в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом. В нескольких районах из-за наледи оборвало троллейбусные провода.

В школах, по рекомендации главы города Алексея Ладыкова, отменены занятия для начальных классов.

«Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов — на усмотрение родителей», — написал он на странице в Instagram.

Все образовательные учреждения и педагогический коллектив продолжают работать в штатном режиме, добавил Ладыков.

Также он завил, что если родители все же решились отправить ребенка в школу, его необходимо сопроводить.