25 декабря 2019, 11:45
Чувашия оказалась на грани ЧП из-за ледяного дождя
В Чувашии уже три дня идут ледяные дожди. Власти Чебоксар ввели режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщил сайт телеканала «Звезда».
В столице Чувашской Республики введен режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Из-за стихии в городе наблюдаются перебои с общественным транспортом. В нескольких районах из-за наледи оборвало троллейбусные провода.
В школах, по рекомендации главы города Алексея Ладыкова, отменены занятия для начальных классов.
«Отменяем занятия в школах 25 декабря для 1-4 классов из-за ледяного дождя. А для средних и старших классов — на усмотрение родителей», — написал он на странице в Instagram.
Все образовательные учреждения и педагогический коллектив продолжают работать в штатном режиме, добавил Ладыков.
Также он завил, что если родители все же решились отправить ребенка в школу, его необходимо сопроводить.