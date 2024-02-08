Эксклюзив 08 февраля 2024, 19:29 «Чудовищное преступление». Подросток в Королеве получил серьезные травмы после избиения Отец избитого в Королеве подростка: у сына сотрясение мозга и гематомы РИА «Новости»

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Подросток в Королеве, которого избила толпа сверстников, получил серьезные травмы. Об этом «360» рассказал отец пострадавшего.

Сейчас школьник проходит лечение, чувствует он себя неважно, отметил родственник.

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«Не сказать, что прямо бегает, но врачи делают свое дело. Лечится, колят уколы. <…> Сотрясение головного мозга, гематомы, плохо слышит», — сообщил мужчина.

По его словам, на подростка напала группа неизвестных лиц. Среди них школьник знал только двух человек.

«Вот эти двое собрали какую-то компанию непонятно для чего и совершили это чудовищное преступление. Там еще пистолет травматический, оказывается, был, сейчас все выясняется. Кто-то там из школы бокса — только из полиции выпустили. Вот это все сейчас в процессе выясняется», — поделился отец пострадавшего.

Мужчина добавил, что избиение происходило не на территории учебного заведения, а возле него. На школьника напали у гимназии № 17.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту нападения на подростка. По ее результатам оценят деятельность органов системы профилактики. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

«Кроме того, прокуратура города контролирует ход и результаты доследственной проверки проводимой территориальным отделом полиции по заявлению родителей несовершеннолетнего», — сообщили в ведомстве.

По данным ГСУ Следственного комитет России по Московской области, драка произошла 5 февраля, подросток попал в больницу. Предварительно, школьника избили двое парней, за происходящим наблюдали около 17 человек.