Эксклюзив 15 августа 2023, 00:55 «Чудом спаслись». Житель Дагестана рассказал о взрыве на АЗС в Махачкале Водитель чудом спасся от взрыва на автозаправке в Махачкале РИА «Новости»

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Житель Дагестана избежал последствий взрыва на автозаправке в Махачкале из-за огромной пробки. Подробностями спасения мужчина поделился с «360».

«На этой федеральной трассе всегда пробки бывали. Там недалеко база отдыха, поэтому много отдыхающих проезжают по этой дороге», — рассказал он.

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По словам мужчины, он примерно в 21:30 проехал большую пробку в районе АЗС, потом выехал на федеральную трассу, чтобы добраться до поселка. При этом какого-либо возгорания водитель не заметил.

«И около 22:00 уже произошел взрыв. Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать, заправиться, но не стал из-за пробки. Можно сказать, чудом спаслись», — отметил собеседник.

Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале прогремел взрыв. По сообщению МЧС, на АЗС взорвались две цистерны. Сейчас продолжает сохраняться опасность повторных возгораний.