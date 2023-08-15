15 августа 2023, 00:55
«Чудом спаслись». Житель Дагестана рассказал о взрыве на АЗС в Махачкале
Водитель чудом спасся от взрыва на автозаправке в Махачкале
Житель Дагестана избежал последствий взрыва на автозаправке в Махачкале из-за огромной пробки. Подробностями спасения мужчина поделился с «360».
«На этой федеральной трассе всегда пробки бывали. Там недалеко база отдыха, поэтому много отдыхающих проезжают по этой дороге», — рассказал он.
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По словам мужчины, он примерно в 21:30 проехал большую пробку в районе АЗС, потом выехал на федеральную трассу, чтобы добраться до поселка. При этом какого-либо возгорания водитель не заметил.
«И около 22:00 уже произошел взрыв. Когда я проезжал, даже хотел на эту АЗС заехать, заправиться, но не стал из-за пробки. Можно сказать, чудом спаслись», — отметил собеседник.
Вечером 14 августа на автозаправке в Махачкале прогремел взрыв. По сообщению МЧС, на АЗС взорвались две цистерны. Сейчас продолжает сохраняться опасность повторных возгораний.
Дагестан
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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