За ребенком увязалась стая бездомных собак в Уфе. Мальчик смог убежать от них, после чего животных разогнал дворник. Видео этого момента попало в Сеть.

На кадрах видно, как за школьником гонятся около 10 собак, несколько его уже нагнали, но мальчик увернулся. Также на видео появляется дворник, который разгоняет стаю.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, случай произошел на улице Айской. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность». Сейчас ведет опрос свидетелей и сотрудников специализированной организации по отлову безнадзорных животных.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.