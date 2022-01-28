28 января 2022, 14:24
Чудо спасло ребенка в Уфе от стаи бездомных псов — смотрите сами
Стая собак погналась за школьником в Уфе
За ребенком увязалась стая бездомных собак в Уфе. Мальчик смог убежать от них, после чего животных разогнал дворник. Видео этого момента попало в Сеть.
На кадрах видно, как за школьником гонятся около 10 собак, несколько его уже нагнали, но мальчик увернулся. Также на видео появляется дворник, который разгоняет стаю.
По сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, случай произошел на улице Айской. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность». Сейчас ведет опрос свидетелей и сотрудников специализированной организации по отлову безнадзорных животных.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.