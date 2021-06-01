Чудо и дорожный знак спасли пешеходов от вылетевшей на тротуар легковушки в Пушкине. Видео

Во вторник в петербургском Пушкине легковушка на скорости вылетела на тротуар, чудом не задев стоящих возле остановки людей. В распоряжение «360» попало видео с места происшествия, зафиксированное камерой наблюдения.

Авария произошла на пересечении улицы Школьной и Октябрьского бульвара. На кадрах видно, как «девятка» вылетела на тротуар, сбила дорожный знак, снесла ограждение и остановилась только на газоне. На расстоянии нескольких метром стояли люди, ожидающие автобус. Он отбежали на проезжую часть. Никто из них не пострадал.

На кадрах также можно разглядеть, что через несколько секунд после произошедшего несколько человек вышли из машин. Есть ли среди них пострадавшие — неизвестно. Пока непонятно, что стало причиной такого маневра.

Накануне две школьницы в Краснодарском крае решили покататься на легковушке своих родителей, но не справились с управлением и врезались в столб. Кузов машины получил сильные повреждения. Но сами девушки остались живы, отделавшись легким испугом. С места происшествия они оперативно скрылись.