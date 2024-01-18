Происшествия 18 января 2024, 19:12 Чудесное спасение девочки из-под колес поезда под Челябинском попало на видео Женщина в Челябинской области чудом спасла девочку из-под колес поезда РИА «Новости»

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В селе Аргаяш Челябинской области девочку едва не переехал поезд. Школьницу спасла местная жительница. Видео чудесного спасения опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, на железнодорожном переходе в Аргаяше остановился грузовой состав, и местные жители не стали дожидаться отхода поезда и решили перелезть между вагонами.

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Несколько человек благополучно перебрались на другую сторону. За ними последовала девочка, но в этот момент поезд тронулся с места. Местная жительница не растерялась и резко схватила школьницу, вытянув ее из-под колес.

Власти Аргаяшского района заявили, что грузовой состав совершил вынужденную остановку из-за снежного заноса. Когда снегоуборочная техника расчистила пути, машинист подал предупредительный сигнал, после чего тронулся с места.

Ранее на МЦД-2 нашли тела двух мужчин и женщины, которых сбил поезд.