Чучело сожгли на акции в поддержку российского Крыма у посольства Украины в Москве. Видео

Участники акции в поддержку российского Крыма сожгли чучело у посольства Украины в Москве. Однако кукле не дали долго гореть — правоохранители потушили ее через несколько секунд. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

На кадрах видно, как несколько участников акции полили горючей жидкостью чучело в черной одежде с красным шарфом. На куртке куклы были несколько нашивок, в том числе — флаг Украины. Огонь вспыхнул не сразу, тогда мужчины долили еще жидкости для розжига.

Однако когда пламя появилось, его сразу потушили. Рядом с местом сжигания дежурили правоохранители: они сбили огонь огнетушителем через несколько секунд, а затем унесли куклу с улицы.

Акцию в поддержку российского Крыма устроили около здания посольства Украины в Москве. Так люди выразили протест из-за киевского саммита «Крымская платформа».Они напомнили: Крым остается частью России, и это — неизменно. Многие принесли с собой таблички с надписями «Крым — русская платформа», «С Днем зависимости, Украина!» и «Украина без будущего».