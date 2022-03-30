«Чтобы не поубивать людей». Водитель фуры объяснил ДТП со сносом заправки под Казанью

Водитель грузовика не справился с управлением на заснеженной трассе Казань — Зеленодольск и въехал в заправочную станцию. В распоряжении «360» оказались фотографии с места происшествия.

Фура снесла одну из топливных колонок, задела три легковых автомобиля и само здание заправки. Внутри от мощного удара частично обрушился потолок. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

Водитель большегруза объяснил, что к ДТП привели сложившиеся на дороге обстоятельства.

«Ехал по дороге, фура выезжала впереди и забуксовала, перегородив обе полосы. Легковые передо мной остановились, и я, чтобы не смять их и не лишить людей жизни, принял такое решение», — объяснил мужчина.

По его словам, изначально он не предполагал врезаться в заправку, а выбрал дорогу между ней и близлежащим кафе. Но в результате маневра машину потащило инерцией и пришлось въехать в заправку.

«Был страх, что может все сдетонировать. Оторвало газовый пистолет, но вроде все обошлось. У меня цель была — заехать на дорогу, чтобы не поубивать людей. Получилось, как поучилось», — заключил водитель.

Накануне на трассе М9 в Подмосковье произошла крупная авария с участием 16 машин, движение по дороге замедлилось на четыре километра.