Происшествия 02 апреля 2023, 15:39 «Чтобы было больше жертв». Рогов — об ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Мелитополю Член ВГА Рогов: ВСУ ударили по Мелитополю кассетными боеприпасами для большего числа жертв РИА «Новости»

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Украинские войска ударили по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха», применив при этом кассетные боеприпасы, намеренно, чтобы было больше жертв среди мирного населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Чиновник отметил, что при атаке пострадали только мирные граждане.

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«Все шесть пострадавших — только мирные жители. Одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии», — написал Рогов.

Представитель администрации Запорожской области добавил, что при обстреле повреждения получила гражданская инфраструктура: в переулке Штевнева была перебита газовая труба, на улице Западно-Линейной снаряд попал в многоквартирный дом.

Украинские войска ударили по Мелитополю утром, воскресенье, 2 апреля. В городе произошло несколько взрывов. Глава администрации города Галина Данильченко сообщила, что одна из пострадавших при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ находится в крайне тяжелом состоянии.