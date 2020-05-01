«Чтоб у них руки отсохли»: мэр Красноярска проклял погромщиков скверов

Неизвестные хулиганы разгромили три благоустроенных сквера в Красноярске. Они повредили помост, трибуну, места для зрителей и сожгли урну. Результат деятельности вандалов на своей странице в Instagram опубликовал мэр города Сергей Еремин. Фотографии он сопроводил подписью, которую можно расценивать только как крик души.

Градоначальник заявил, что не хотел плохо говорить о людях, но сдерживать себя он уже не может.

Еремин напомнил что занимает пост мэра Красноярска три года и все это время вместе с администрацией и неравнодушными жителями занимается разгребанием накопившейся на улице грязи.

«Но когда отморозки с безмозглой головой своими грязными ручищами безжалостно курочат то, что так тяжело давалось (особенно в микрорайонах правобережья). Найти этих „нелюдей“ непросто. Они всегда действуют под покровом ночи и исподтишка», — написал мэр.

Он призвал жителей города не оставаться равнодушными к попыткам испортить что-то хорошее, что есть в городе. Вандалам он пообещал что ни почувствуют «на своей „шкурке“ ответственность за содеянное».

В конце Андрей Еремин написал пожелание всем разрушителям города: «А вообще, чтоб у них руки отсохли».

На официальной странице администрации «Красноярска» во «ВКонтакте» говорится, что на восстановление повреждений придется потратить более полумиллиона рублей из городской казны. Самой дорогой станет замена сидений на трибунах.