    01 мая 2020, 22:40

    «Чтоб у них руки отсохли»: мэр Красноярска проклял погромщиков скверов

    Анатолий Минкин

    Неизвестные хулиганы разгромили три благоустроенных сквера в Красноярске. Они повредили помост, трибуну, места для зрителей и сожгли урну. Результат деятельности вандалов на своей странице в Instagram опубликовал мэр города Сергей Еремин. Фотографии он сопроводил подписью, которую можно расценивать только как крик души.

    Градоначальник заявил, что не хотел плохо говорить о людях, но сдерживать себя он уже не может.

    Еремин напомнил что занимает пост мэра Красноярска три года и все это время вместе с администрацией и неравнодушными жителями занимается разгребанием накопившейся на улице грязи.

    «Но когда отморозки с безмозглой головой своими грязными ручищами безжалостно курочат то, что так тяжело давалось (особенно в микрорайонах правобережья). Найти этих „нелюдей“ непросто. Они всегда действуют под покровом ночи и исподтишка», — написал мэр.

    Он призвал жителей города не оставаться равнодушными к попыткам испортить что-то хорошее, что есть в городе. Вандалам он пообещал что ни почувствуют «на своей „шкурке“ ответственность за содеянное».

    В конце Андрей Еремин написал пожелание всем разрушителям города: «А вообще, чтоб у них руки отсохли».

    На официальной странице администрации «Красноярска» во «ВКонтакте» говорится, что на восстановление повреждений придется потратить более полумиллиона рублей из городской казны. Самой дорогой станет замена сидений на трибунах.