Эксклюзив 16 ноября 2022, 21:09 «Что-то вспыхнуло». Пожар в доме на юго-востоке Москвы мог случиться из-за работ в подвале Источник «360»: пожар на Орехово-Зуевском проезде в Москве начался после работ в подвале

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Возможной причиной пожара в многоквартирном доме на Орехово-Зуевском проезде в Москве могли стать некачественные работы коммунальщиков, рассказал источник «360». По его словам, днем 16 ноября в подвале что-то варили, после чего помещение охватило пламя.

Собеседница «360» рассказала, что живет на четвертом этаже. В какой-то момент в квартиру проник едкий дым. Она попыталась открыть дверь и посмотреть, что происходит на лестничной площадке. Весь подъезд был окутан дымом с пластиковым запахом.

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«Сегодня в подвале что-то варили, был запах сварки. Потом они то ли свернулись, то ли у них что-то вспыхнуло, что там было внизу — я не знаю», — рассказал источник. По его словам, жильцы дома видели, как кого-то из рабочих задержали полицейские. По предварительным данным, именно работы в подвале могли стать причиной пожара.

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Ранее стало известно, что из-за распространения дыма из квартиры на пятом этаже не смогли выйти дети. На место прибыли спасатели — они эвакуировали двоих несовершеннолетних, а также одного взрослого.